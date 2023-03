Camici bianchi, cappucci neri: perché tanti medici massoni nella terra di Messina Denaro? Venerdì alle 15 la diretta di Millennium Live (Di giovedì 9 marzo 2023) Camici bianchi, cappucci neri: perché tanti medici massoni nella terra di Messina Denaro? Per due anni, pandemia compresa, Matteo Messina Denaro è riuscito a curarsi senza dare nell’occhio: è il nuovo fronte delle indagini. Presentiamo il nuovo numero di FQ Millennium nella #MillenniumLive di Venerdì 10 marzo alle 15, con Renato Costa (ex segretario medici Cgil – Palermo), il giornalista Giuseppe Pipitone (ilfattoquotidiano.it) e la giornalista Manuela Modica. Introduce Mario Portanova (FQ Millennium). L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)di? Per due anni, pandemia compresa, Matteoè riuscito a curarsi senza dare nell’occhio: è il nuovo fronte delle indagini. Presentiamo il nuovo numero di FQdi10 marzo15, con Renato Costa (ex segretarioCgil – Palermo), il giornalista Giuseppe Pipitone (ilfattoquotidiano.it) e la giornalista Manuela Modica. Introduce Mario Portanova (FQ). L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lightartemisia : RT @Meira85253235: I libri della #Bibbia sono 777. Ne abbiamo solo 66. Ne mancano 711. I camici bianchi li hanno recuperati tutti dai sotte… - Meira85253235 : I libri della #Bibbia sono 777. Ne abbiamo solo 66. Ne mancano 711. I camici bianchi li hanno recuperati tutti dai… - STEVE_241 : RT @saretta_c3: @barbarab1974 Non ci sono più parole, solo tanta rabbia per dei camici bianchi tanto acclamati in pandemia, ed ora rivelati… - Orpheus70648793 : RT @saretta_c3: @barbarab1974 Non ci sono più parole, solo tanta rabbia per dei camici bianchi tanto acclamati in pandemia, ed ora rivelati… - saretta_c3 : @barbarab1974 Non ci sono più parole, solo tanta rabbia per dei camici bianchi tanto acclamati in pandemia, ed ora… -