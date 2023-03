Calendario World Baseball Classic 2023 oggi: orari 9 marzo, programma, tv, streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) Comincia ad entrare nel vivo il World Baseball Classic 2023, arrivato al secondo giorno pieno di competizioni. Dopo i primi due incontri inaugurali nella giornata di oggi, giovedì 9 marzo, si disputeranno infatti quattro incontri, due spalmati nella primissima mattina e altri due nella tarda mattinata italiana. I riflettori, chiaramente, saranno tutti puntati sull’esordio dell’Italia che, alle ore 12:00, sfiderà a Taichung (Taipei) l’agguerrita compagine di Cuba, reduce dalla sorprendente sconfitta rimediata contro l’Olanda nella prima uscita. L’altra disputa del raggruppamento degli azzurri sarà invece tra Panama (vittoriosa ieri contro il Taipei) e appunto Olanda, in scena alle ore 5:00. Completano il programma invece le due partite facenti parte del raggruppamento ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Comincia ad entrare nel vivo il, arrivato al secondo giorno pieno di competizioni. Dopo i primi due incontri inaugurali nella giornata di, giovedì 9, si disputeranno infatti quattro incontri, due spalmati nella primissima mattina e altri due nella tarda mattinata italiana. I riflettori, chiaramente, saranno tutti puntati sull’esordio dell’Italia che, alle ore 12:00, sfiderà a Taichung (Taipei) l’agguerrita compagine di Cuba, reduce dalla sorprendente sconfitta rimediata contro l’Olanda nella prima uscita. L’altra disputa del raggruppamento degli azzurri sarà invece tra Panama (vittoriosa ieri contro il Taipei) e appunto Olanda, in scena alle ore 5:00. Completano ilinvece le due partite facenti parte del raggruppamento ...

