Calendario Europa League 2023 oggi: orari giovedì 9 marzo, tv, streaming, programma Sky e DAZN (Di giovedì 9 marzo 2023) Torna l’Europa League 2022-2023, che marcia spedita verso le sue fasi finali. Partono quest’oggi gli ottavi di finale, con due squadre italiane presenti fra le migliori sedici della seconda competizione europea ed in lizza per un posto per la finale di Budapest del prossimo 31 maggio. Sarà la Roma di José Mourinho ad inaugurare il turno di andata per le squadre italiane. All’Olimpico arriva la Real Sociedad, quarta in classifica in Liga ma proveniente da quaranta giorni boco felici, con un solo successo nelle ultime sette partite tra campionato e Coppa del Re. In serata è invece il turno della Juventus di Max Allegri. Anche i bianconeri hanno il vantaggio delle mura amiche in questa sfida di andata; per loro c’è il Friburgo di Vincenzo Grifo, in piena lotta per un piazzamento in Champions League in ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Torna l’2022-, che marcia spedita verso le sue fasi finali. Partono quest’gli ottavi di finale, con due squadre italiane presenti fra le migliori sedici della seconda competizione europea ed in lizza per un posto per la finale di Budapest del prossimo 31 maggio. Sarà la Roma di José Mourinho ad inaugurare il turno di andata per le squadre italiane. All’Olimpico arriva la Real Sociedad, quarta in classifica in Liga ma proveniente da quaranta giorni boco felici, con un solo successo nelle ultime sette partite tra campionato e Coppa del Re. In serata è invece il turno della Juventus di Max Allegri. Anche i bianconeri hanno il vantaggio delle mura amiche in questa sfida di andata; per loro c’è il Friburgo di Vincenzo Grifo, in piena lotta per un piazzamento in Championsin ...

