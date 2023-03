Calendario Coppa del Mondo Baku 2023 ginnastica artistica: programma, orari e diretta tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Calendario della Coppa del Mondo di Baku 2023 di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma da giovedì 9 a domenica 12 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si torna in pedana per il terzo appuntamento internazionale in programma in Azerbaijan. L’Italia sarà rappresentata da Yumin Abbadini (Pro Carate), Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) e da Matteo Levantesi (Virtus E. Pasqualetti) al maschile, mentre al femminile torna in pedana l’agente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato Giorgia Villa, Viola Pierazzini (Ginnica Giglio) e Arianna Belardelli (ginnastica Heaven). diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildelladeldidi specialità dimaschile e femminile, inda giovedì 9 a domenica 12 marzo: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si torna in pedana per il terzo appuntamento internazionale inin Azerbaijan. L’Italia sarà rappresentata da Yumin Abbadini (Pro Carate), Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) e da Matteo Levantesi (Virtus E. Pasqualetti) al maschile, mentre al femminile torna in pedana l’agente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato Giorgia Villa, Viola Pierazzini (Ginnica Giglio) e Arianna Belardelli (Heaven).tv – Le gare verranno trasmesse insu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleBoario : Continua il calendario di Coppa Camunia 2023. Secondo appuntamento è stato il Cross di Mazzunno, che ha incoronato… - BiathlonAzzurro : Il calendario della Coppa del mondo di biathlon propone l’ottavo appuntamento stagionale ad Östersund, penultima ta… - ginnasticando : ????Artistica, World Cup - L'Italia in partenza per la Baku ??I nomi degli azzurri e delle azzurre in partenza, il ca… - QuiMesagne : Coppa Italia, ecco il calendario per la finale tra Mesagne Calcio e Spinazzola - - infoitsport : Calendario Coppa del Mondo biathlon Oestersund 2023 -