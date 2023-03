Calciomercato Milan | suggestione Sergio Ramos? Gli ultimi rumors

(Di giovedì 9 marzo 2023)per la difesa rossonera? Gliattorno allo spagnolo L’eliminazione del PSG dagli ottavi di finale di Champions League potrebbe aprire la strada a una vera e propria rivoluzione estiva. Da Messi a, come riporta la stampa francese: tanti se ne andranno da Parigi. Proprio il difensore spagnolo, da sempre pallino del, potrebbe tornare di moda in casa rossonera. La pista, ad oggi una semplicedi, non andrebbe in ogni caso scartata a priori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, avanti con Moncada: c'è l'accordo - cmdotcom : #Maldini: 'Impresa vera, ho risentito i brividi di quel #Milan. Ho un desiderio per i quarti' - CalcioNews24 : #Milan, spunta la suggestione #SergioRamos - MilanSpazio : Calciomercato Milan, il Tottenham propone diversi giocatori ai rossoneri - Milannews24_com : Calciomercato Milan, chiuso un colpo per la Primavera: le ultime -

Iloffrì intere praterie al miglior Lukaku della carriera, finendone punito. Le ripartenze di Conte sono molto diverse da quelle di Inzaghi o Spalletti. Una ripartenza prevede sempre un ...Commenta per primo L'ex, Juventus e Inter Aldo Serena debutterà da commentatore di Sky Sport . Lo farà da voce tecnica in Juventus - Friburgo, match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Serena è stato per ...1 Ilbatte un colpo per la Primavera: confermata l'anticipazione di Sempremilan.it , visite mediche per il talento africano Kingsford Boakye , l'esterno offensivo classe 2004 arriva dal MSK Zilina ...

Prime pagine giovedì 9 marzo: 'Re Milan', 'Diabolico' e 'Il -15 sarà tolto' Calciomercato.com

Il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha commentato l'approdo del Milan ai quarti di finale di Champions League ...Jurgen Klopp avrebbe già fatto sapere di volere uno tra Barella e Bennacer per il prossimo anno. Inter e Milan sono avvisate ...