Calciomercato Juve | per il post Szczesny c’è anche Meret

La Juve al lavoro per trovare il sostituto di Szczesny per il futuro: tra i nomi in ballo ci sarebbe anche il portiere del Napoli, Meret La Juve è al lavoro per un nuovo portiere da cercare sul Calciomercato per sostituire nel futuro Szczesny, cercato in Premier League. Molti nomi sul tavolo dei bianconeri, come Vicario e Carnesecchi. Non soltanto loro però: secondo quanto riportato da La Repubblica, i dirigenti bianconeri sarebbero interessati anche al portiere del Napoli, Alex Meret.

