Calcio, norme Uefa parzialmente incompatibili con diritto Ue: il parere dell'avvocato generale Szpunar (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo Maciej Szpunar, avvocato generale della Corte Ue, "i sistemi in cui tra i giocatori del vivaio rientrano non solo quelli formati dal club interessato ma anche quelli di altri club della stessa lega nazionale non sono compatibili con le norme sulla libera circolazione". L'uomo l'ha spiegato nelle sue conclusioni nella causa C-680/21 (Royal Antwerp Football Club): eccole di seguito. "A partire dalla stagione 2008/2009 l'Unione delle federazioni calcistiche europee (Uefa) ha imposto ai club di iscrivere nell'elenco che reca i limiti delle dimensioni della rosa un numero minimo di otto cosiddetti giocatori del vivaio, su un numero massimo di 25. I giocatori del vivaio sono definiti come giocatori che, indipendentemente dalla cittadinanza, tra i 15 e i 21 anni per almeno tre anni sono stati formati dal loro club o ...

