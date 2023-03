Calcio: Lega Serie A e Unar in campo con campagna 'Keep Racism Out' (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente Casini: "Lo sport è strumento di integrazione e inclusione" ROMA - Lega Serie A e Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Il presidente Casini: "Lo sport è strumento di integrazione e inclusione" ROMA -A e(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Inchiesta Prisma, la deposizione dell'ex segretario generale della #Juventus #Lombardo: 'Le Side Letter non venivan… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Lega Serie A e Unar in campo con campagna 'Keep Racism Out' - Mikfinoallafine : @calciofemminil2 Dobbiamo continuare a sviluppare il calcio femminile i creando una LEGA FEMMINILE Se continuiamo c… - Bianca34874951 : RT @Tag43_ita: Fallo di sfondamento In Lega Lotito impone la pace tra Casini e De Siervo ma sono saltate fuori le parole scritte dall'ad a… - AdornatoAntonio : RT @Tag43_ita: Fallo di sfondamento In Lega Lotito impone la pace tra Casini e De Siervo ma sono saltate fuori le parole scritte dall'ad a… -