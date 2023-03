Calcio: Inzaghi, 'Lukaku viene da un periodo problematico ma sta dando ottimi segnali' (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. - (Adnkronos) - "Sappiamo il valore del giocatore, viene da un periodo problematico. Adesso sta dando ottimi segnali, si allena nel migliore dei modi quotidianamente, ha fatto già un gol molto importante con il Porto. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione e che possa aiutarci a vincere partite". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, ai microfoni della tv del club nerazzurro alla vigilia del match con lo Spezia, in merito al momento di Romelu Lukaku. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. - (Adnkronos) - "Sappiamo il valore del giocatore,da un. Adesso sta, si allena nel migliore dei modi quotidianamente, ha fatto già un gol molto importante con il Porto. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione e che possa aiutarci a vincere partite". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone, ai microfoni della tv del club nerazzurro alla vigilia del match con lo Spezia, in merito al momento di Romelu

