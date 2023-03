Calcio: Inzaghi, 'Dimarco convocato, Skriniar torna dopo lo Spezia' (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. - (Adnkronos) - "Dimarco sta bene, è convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rientro da Spezia sabato possa già unirsi parzialmente con noi". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in merito alla situazione dell'infermeria nerazzurra. "In questo momento ho la fortuna di avere Darmian e D'Ambrosio che sta lavorando molto bene. Stiamo sopperendo all'assenza di Skriniar nel migliore dei modi", aggiunge Inzaghi a Inter tv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. - (Adnkronos) - "sta bene, è. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a Lacon noi.purtroppo è ancora fermo, però speriamo che al rientro dasabato possa già unirsi parzialmente con noi". Così l'allenatore dell'Inter Simone, in merito alla situazione dell'infermeria nerazzurra. "In questo momento ho la fortuna di avere Darmian e D'Ambrosio che sta lavorando molto bene. Stiamo sopperendo all'assenza dinel migliore dei modi", aggiungea Inter tv.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Il passaggio di consegne tra Serie A e Premier League è forse avvenuto il 13 maggio 2012? Quel pomeriggio da noi sa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Dimarco convocato ma Skriniar non ci sarà' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Dimarco convocato ma Skriniar non ci sarà' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Inzaghi: 'Dimarco convocato ma Skriniar non ci sarà' - apetrazzuolo : INTER - Inzaghi: 'Dimarco convocato ma Skriniar non ci sarà' -