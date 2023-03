Calcio: inaugurata a Vicenza la statua dedicata a Paolo Rossi (Di giovedì 9 marzo 2023) Vicenza, 9 mar. - (Adnkronos) - Nella giornata di oggi, 9 marzo, è stata inaugurata la statua dedicata a Paolo Rossi nella piazza pedonale a lui intitolata, antistante l'accesso principale dello stadio 'Romeo Menti' a Vicenza. Ideata da Domenico Sepe, la statua è rivolta verso il centro della città e indossa la maglia biancorossa numero 9, in ricordo del numero della maglia di Rossi quando militava nelle file del LaneRossi. La scelta di inaugurare l'opera il 9 marzo non è casuale: il 9 marzo 1902 è stato fondato il Vicenza. La scultura in bronzo, un materiale considerato eterno come il ricordo di Pablito, rappresenta il campione con le braccia rivolte verso il cielo e la bocca spalancata, in segno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. - (Adnkronos) - Nella giornata di oggi, 9 marzo, è statalanella piazza pedonale a lui intitolata, antistante l'accesso principale dello stadio 'Romeo Menti' a. Ideata da Domenico Sepe, laè rivolta verso il centro della città e indossa la maglia biancorossa numero 9, in ricordo del numero della maglia diquando militava nelle file del Lane. La scelta di inaugurare l'opera il 9 marzo non è casuale: il 9 marzo 1902 è stato fondato il. La scultura in bronzo, un materiale considerato eterno come il ricordo di Pablito, rappresenta il campione con le braccia rivolte verso il cielo e la bocca spalancata, in segno di ...

