Calcio in tv oggi (giovedì 9 marzo): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) Come sempre giovedì fa rima con Coppe europee. Nella giornta odierna, infatti, saranno in campo, infatti, sia l’Europa League sia la Conference League. Si inizierà alle ore 18.45 con la Roma che ospiterà la Real Sociedad, quindi alle ore 21.00 toccherà alla Juventus contro il Friburgo. In Conference League, invece, alle ore 21.00 la Fiorentina ospiterà il Sivasspor (visibile in chiaro su TV8). Da non dimenticare anche la Copa Sudamericana con ben cinque incontri. Andiamo, quindi, a conoscere il programma completo dei match odierni e Come seguirli in tv o stremaing. ELENCO COMPLETO Calcio IN TV DI oggi (giovedì 9 marzo) Ore 01.00 COPA SUDAMERICANA – Aguilas Doradas-Independiente Santa Fe – diretta su Mola Tv Ore 01.00 COPA SUDAMERICANA – Estudiantes de Merida-Deportivo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023)semprefa rima con Coppe europee. Nella giornta odierna, infatti, saranno in campo, infatti, sia l’Europa League sia la Conference League. Si inizierà alle ore 18.45 con la Roma che ospiterà la Real Sociedad, quindi alle ore 21.00 toccherà alla Juventus contro il Friburgo. In Conference League, invece, alle ore 21.00 la Fiorentina ospiterà il Sivasspor (visibile in chiaro su TV8). Da non dimenticare anche la Copa Sudamericana con ben cinque incontri. Andiamo, quindi, a conoscere il programma completo dei match odierni eseguirli in tv o stremaing. ELENCO COMPLETOIN TV DI) Ore 01.00 COPA SUDAMERICANA – Aguilas Doradas-Independiente Santa Fe – diretta su Mola Tv Ore 01.00 COPA SUDAMERICANA – Estudiantes de Merida-Deportivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Bilanci dei club, giustizia sportiva a due o tre velocità, insulti razzisti alcune volte puniti e altre no... Quest… - ZZiliani : Caro (si fa per dire) presidente #Gravina, oggi lei ha detto che il calcio italiano va rifondato. Ma lei è in @FIGC… - ZZiliani : Scala d’importanza delle notizie di calcio oggi sulla #Gazzetta 1. #Chalanoglu: Inter sei mia 2. #Cardinale: Faremo… - GalSissi : RT @enricofromitaly: ???? Oggi: I Francesi proprio non ci stanno. Scontri molto duri fra manifestanti contro la riforma pensionistica (innalz… - fabiodominici73 : RT @enricofromitaly: ???? Oggi: I Francesi proprio non ci stanno. Scontri molto duri fra manifestanti contro la riforma pensionistica (innalz… -