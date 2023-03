Calcio: Figc, il 14 marzo si riunisce il Consiglio Federale (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - È stata convocata per le ore 11.30 di martedì 14 marzo la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 31 gennaio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezioni di cui all'art. 25, comma 1, dello Statuto Federale; Licenze Nazionali Serie A Femminile 2023/2024; adempimenti per l'ammissione al campionato nazionale Serie B femminile 2023/2024; nomine di competenza; modifiche regolamentari; eventuali provvedimenti di cui all'art. 20, comma 6, dello Statuto Federale su proposta della LND (delegati assembleari); ratifiche delibere di urgenza del presidente Federale; varie ed eventuali. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - È stata convocata per le ore 11.30 di martedì 14la riunione del. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione dello scorso 31 gennaio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezioni di cui all'art. 25, comma 1, dello Statuto; Licenze Nazionali Serie A Femminile 2023/2024; adempimenti per l'ammissione al campionato nazionale Serie B femminile 2023/2024; nomine di competenza; modifiche regolamentari; eventuali provvedimenti di cui all'art. 20, comma 6, dello Statutosu proposta della LND (delegati assembleari); ratifiche delibere di urgenza del presidente; varie ed eventuali.

