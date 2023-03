Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - La Procura svizzera chiude l'indagine su un jet privato noleggiato da Gianni Infantino nel 2017 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - La Procura svizzera chiude l'indagine su un jet privato noleggiato da Gianni Infantino nel 2017 - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIFA - La Procura svizzera chiude l'indagine su un jet privato noleggiato da Gianni Infantino nel 2017 - napolimagazine : FIFA - La Procura svizzera chiude l'indagine su un jet privato noleggiato da Gianni Infantino nel 2017 - apetrazzuolo : FIFA - La Procura svizzera chiude l'indagine su un jet privato noleggiato da Gianni Infantino nel 2017 -

erano in linea con le norme e i regolamenti di conformità della federazione internazionale, una decisione in linea con la sentenza sul caso del comitato etico della FIFA nell'agosto 2020. A seguito dell'organizzazione del viaggio, effettuata dall'Ufficio del Presidente e dal dipartimento viaggi della FIFA, era in linea con le norme e i regolamenti di conformità, una decisione che è in linea con la sentenza del Comitato etico della FIFA nell'agosto 2020 su questo caso. Inoltre, il MPC ha riconosciuto

Calcio: Fifa. Jet privato, Svizzera chiude le indagini su Infantino Tiscali

La Fifa accoglie con favore la decisione dell'Ufficio del Procuratore Generale della Svizzera (Oag), che ha chiuso l'indagine contro il presidente ...(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La Fifa accoglie con favore la decisione dell'Ufficio del Procuratore Generale della Svizzera (Oag), che ha chiuso l'indagine contro il presidente della Fifa Gianni Infantino ...