**Calcio: Europa League, Roma-Real Sociedad 2-0** (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - La Roma supera 2-0 sulla Real Sociedad nel match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. A decidere la partita i gol di El Shaarawy al 13' e Kumbulla all'87'. Tra sette giorni il ritorno a San Sebastian. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. - (Adnkronos) - Lasupera 2-0 sullanel match d'andata degli ottavi di finale di, disputato allo stadio Olimpico. A decidere la partita i gol di El Shaarawy al 13' e Kumbulla all'87'. Tra sette giorni il ritorno a San Sebastian.

