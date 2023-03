Calcio: Europa League, Roma-Real Sociedad 1-0 alla fine del primo tempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 1-0 sulla Real Sociedad al termine del primo tempo del match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. A decidere sin qui la partita il gol di El Shaarawy al 13'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel match d'andata degli ottavi di finale di, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. A decidere sin qui la partita il gol di El Shaarawy al 13'.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - officialmaz : 8 modeste idee per un nuovo calcio: #SerieA a 18. Inizio dopo 15 agosto. Partite nel weekend. 1 in chiaro. Diritto… - TV7Benevento : Calcio: Europa League, Roma-Real Sociedad 1-0 alla fine del primo tempo - - tiber_h : RT @Sbrn65: @darcomx @liliaragnar @IlKeating Sarebbe anche ora. Tutta Europa è in ebollizione. Solo gli italiani dormono, per strada si lam… - davide_campelli : RT @Andrea_DiCarlo: #Dybala a #Marca: 'Ci sono pochi posti dove si vive il calcio come si vive qui. In Sudamerica sicuramente ce ne sono ta… -