Calcio | Europa League | Real Sociedad ko con El Shaarawy e Kumbulla | la Roma avvicina i quarti

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - Grande prova della Roma che all'Olimpico vince per 2-0 contro la Real Sociedad una gara tattica e a tratti bloccata e avvicina i quarti di finale di Europa League. Al 13' la sblocca El Shaarawy, al termine di una bella azione di contropiede: Dybala ispira, Abraham con una grande giocata confeziona l'assist decisivo. Spagnoli vicini al pari con Kubo, che colpisce il palo; nella ripresa entra Belotti e scheggia l'incrocio dei pali. Nel finale, al 42', Kumbulla fa 2-0 di testa con un imperioso stacco di testa su corner di Dybala. Il ritorno il 16 marzo a San Sebastian. Non ci mette neanche un quarto d'ora la squadra di Mourinho a portarsi in vantaggio. Tutto nasce da uno spunto di Dybala: il ...

