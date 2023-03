Calcio: Europa League, le formazioni ufficiali di Roma-Real Sociedad (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - All'Olimpico l'andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Real Sociedad. Mourinho fa quattro cambi rispetto alla vittoria di domenica scorsa contro la Juventus: in attacco torna Abraham, dietro c'è Llorente, sulle fasce Karsdorp ed El Shaarawy preferiti a Zalewski e Spinazzola. Gli spagnoli, rivelazione della Liga, si affidano al centravanti Sorloth e alla fantasia di David Silva, con Oyarzabal in panchina. Questi gli 11 iniziali: Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All: Mourinho. Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Illaramendi; Kubo, Sorloth. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. - (Adnkronos) - All'Olimpico l'andata degli ottavi ditra. Mourinho fa quattro cambi rispetto alla vittoria di domenica scorsa contro la Juventus: in attacco torna Abraham, dietro c'è Llorente, sulle fasce Karsdorp ed El Shaarawy preferiti a Zalewski e Spinazzola. Gli spagnoli, rivelazione della Liga, si affidano al centravanti Sorloth e alla fantasia di David Silva, con Oyarzabal in panchina. Questi gli 11 iniziali:(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All: Mourinho.(4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; David Silva, Zubimendi, Merino, Illaramendi; Kubo, Sorloth. ...

