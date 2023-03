Calcio: Europa League, Juventus-Friburgo 0-0 alla fine del primo tempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Torino, 9 mar. - (Adnkronos) - Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Juventus-Friburgo, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Torino, 9 mar. - (Adnkronos) - Termina sul punteggio di 0-0 ildi, match d'andata degli ottavi di finale di, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Lo sceicco del #Psg dal suo arrivo in Europa ha immesso nel sistema-calcio oltre 1,5 miliardi di euro solo per i ca… - SkySport : Roma-Real Sociedad 2-0 Risultato finale ? Andata degli ottavi di finale di Europa League ? ? #ElShaarawy (13') ?… - ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - sportface2016 : #Roma, #Mourinho in conferenza stampa: 'Complimenti al #Milan, prima italiana ai quarti. Ne vogliamo di più' - fpa82 : RT @SkySport: Roma-Real Sociedad 2-0 Risultato finale ? Andata degli ottavi di finale di Europa League ? ? #ElShaarawy (13') ? #Kumbulla (… -