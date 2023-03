Calcio | Europa League Juve | Pogba non convocato per motivi disciplinari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Da Messi 2012 a Conte 2023 tra delusioni e speranze: ma il Milan torna tra le prime 8 d'Europa - ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - officialmaz : 8 modeste idee per un nuovo calcio: #SerieA a 18. Inizio dopo 15 agosto. Partite nel weekend. 1 in chiaro. Diritto… - TuttoASRoma : SPINAZZOLA: “Roma affamata, Europa League fondamentale” - SergioB04588239 : @dtsgtr2 Il popolo della Georgia vincerà quando sarà Europa. Torna al calcio, tienici informati sulla Georgia -

... ha vinto lo scudetto, Leao un fenomeno, in Italia e indeve rispettare la storia '. In caso ... scatenati sui social giovani e meno giovani predicatori diteorico: non proprio tutti, ma ...Il francese si è presentato in ritardo in ritiro TORINO - Paul Pogba non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per l'andata degli ottavi diLeague in programma stasera all'Allianz Stadium contro il Friburgo. Il nome del francese non figura nell'elenco dei convocati: secondo quanto si apprende, è stato escluso per motivi ...Paul Pogba salta per motivi disciplinari la sfida tra Juventus e Friburgo, in programma stasera per l'andata degli ottavi di finale diLeague. Il centrocampista francese ieri è arrivato in ritardo in ritiro. Pogba nella stagione attuale ha giocato una manciata di minuti nel derby contro il Torino e nella gara persa domenica a ...

Europeo 2032, Italia candidata: ecco le città scelte per le partite la Repubblica

Il giocatore si è presentato in ritardo al ritiro ed è per questo motivo che Allegri ha deciso di escluderlo dai convocati per la gara contro i tedeschi di Europa League.Nemmeno il tempo di apprezzarne il ritorno in campo, che Paul Pogba deve tornare a guardare la Juventus dalla tribuna. Il francese, arrivato in ritardo nel ritiro pre-gara fissato per ieri sera, è sta ...