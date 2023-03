Calcio: a Vicenza inaugurata statua Paolo Rossi (Di giovedì 9 marzo 2023) E' stata inaugurata oggi a Vicenza la statua i bronzo dedicata a Paolo Rossi, l'indimenticato campione del mondo di Spagna '82, cittadino onorario di Vicenza, scomparso il 9 dicembre 2020 all'età di ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) E' stataoggi alai bronzo dedicata a, l'indimenticato campione del mondo di Spagna '82, cittadino onorario di, scomparso il 9 dicembre 2020 all'età di ...

Calcio: a Vicenza inaugurata statua Paolo Rossi La scelta di scoprire l'opera oggi non è casuale: il 9 marzo 1902 è stato fondato, infatti, il Vicenza che all'epoca si chiamava Associazione del Calcio in Vicenza (Acivi) e che oggi festeggia il 121°...