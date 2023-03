Calano ancora le bollette | di quanto scenderà la tariffa della luce

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nuovo allentamento del cappioche stava strangolando gli italiani negli scorsi mesi. “Nel secondo trimestre di quest'anno lepotrebbero segnare un calo di oltre il 20%. Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull'elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre. Sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore” la stima fornita dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility italiane andato in scena a Milano. La notizia è stata accolta in maniera positiva dal Codacons, che chiede un ulteriore sforzo al governo: “Qualsiasi riduzione delleè una buona notizia per i consumatori, ma il governo deve dare un segnale sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ?? Quarta vittoria consecutiva in SBL per i Lugano Tigers, che hanno battuto per 95-82 gli Starwings. Sorride ancora… - WineNewsIt : #Alimentari: calano ancora volumi acquistati (-4,4%) ma cresce lo scontrino (+7,5%). Così #Coldiretti (su dati… - LiKytai8 : @Mov5Stelle Il centrodestra sale, il Pd cannibalizza il M5S: il sondaggio che inquieta Conte -… - LiKytai8 : Il centrodestra sale, il Pd cannibalizza il M5S: il sondaggio che inquieta Conte - - ilgiornale : La coalizione di FdI, Lega e Forza Italia cresce ancora. Balzo del Pd e crollo dei 5 Stelle: i dem incassano il 2,6… -

Tale decremento è da imputarsi al fatto che lo scorso anno, per effetto di un contesto generalecomplicato dagli effetti della pandemia, della guerra e della crisi energetica, molte meno donne ...REGGIO EMILIA - Cresce l'imprenditoria femminile in terra reggiana, anche sele imprese guidate da ragazze under 35. Insomma, le aziende in rosa aumentano ma a mettersi in proprio sono le donne dai 40 anni in su. Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio, si ...Quanto al commercio al dettaglio, settore moda,le imprese attive sia nell'abbigliamento, ...4 milioni, il 52,8% in più dell'anno precedente quando eranoin vigore le limitazioni per il ...

Alimentari: calano ancora i volumi acquistati (-4,4%) ma cresce lo ... WineNews

UDINE - I giovani sono pochi in rapporto alla popolazione si sa, ma sono ancora meno quelli che hanno voglia di fare impresa. Se tra gli imprenditori la faccenda è nota, non è ...Bollette, buone notizie per i consumatori italiani, con il prezzo delle tariffe della luce in forte calo, e anche quello del gas. La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, ...