Cagliarimania | mentre si sogna il nuovo stadio ed Euro 2032 si continua a vivere “l’incubo” Serie B

(Di giovedì 9 marzo 2023) In casa Cagliari non ci sono, e non ci devono essere più scusanti. Se da una parte troviamo Sir Claudio Ranieri che ancora crede, giustamente...

In casa Caglia…

A centrocampo dovrebbe recuperare il giovane Kourfalidis ,Nandez e Deiola stanno ancora smaltendo i loro rispettivi infortuni. In difesa non ci sarà Giorgio Altare, squalificato. Al suo posto ...Tornerà a piena disposizione Marco Mancosu , mancherà Marko Rog per squalificaZappa potrebbe essere non schierato per evitare beffe burocratiche future. Davanti dovrebbe ancora assente ...Benassi è il nome forte in caso di addio di Viola (parere personale: sarebbe un errore)per il pacchetto arretrato, oltre al sogno Sirigu, ecco spuntare Gyomber, anche se vicino al rinnovo con ...

Saremo ripetitivi ma bisogna dirselo chiaramente. I. A dirlo non solo solamente i numeri ma anche le partite disputate. Venezia prima e Genoa nel turno infrasettimanale hanno abbassato ulteriormente i ...