“Caffè e la Costituzione” | incontro con il vice presidente della Camera Mulè

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA – Nella mattinata di domani, venerdì 10 marzo, si terrà a Roma il convegno dal titolo “e la”, decimodel Gruppo. L’iniziativa verrà introdotta daldei Deputati, Giorgio. L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla web tv, e si svolgerà a partire dalle ore 9 nella SalaRegina. Sarà un modo per parlare nuovamentegrande figura di Federico(foto), indimenticato economista scomparso nel 1987 in circostanze tuttora misteriose. L'articolo L'Opinionista.