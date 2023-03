Buongiorno mamma 2, anticipazioni 10 marzo 2023: il grande timore di Guido (Di giovedì 9 marzo 2023) Buongiorno mamma 2 torna in onda venerdì 10 marzo 2023 con la quinta puntata che sarà ricca di colpi di scena. In questo nuovo appuntamento, Sole, dopo aver scoperto di essere figlia di Vincenzo, vorrà fare un test del DNA. Tutto questo farà sì che Guido inizi a temere di perdere sua figlia. Nel frattempo, Lea darà una notizia sconvolgente a Jacopo mentre Vincenzo sospetterà che sia stata Maurizia a mandare Anna in coma. Buongiorno mamma 2, quinta puntata: Guido teme di perdere sua figlia La quinta puntata di Buongiorno, mamma! 2 vedrà Sole tornare a casa dopo essersi momentaneamente trasferita da Agata in seguita alla scoperta che il suo vero padre è Vincenzo. La ragazza, tuttavia, vorrà essere certa che sia davvero ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 marzo 2023)2 torna in onda venerdì 10con la quinta puntata che sarà ricca di colpi di scena. In questo nuovo appuntamento, Sole, dopo aver scoperto di essere figlia di Vincenzo, vorrà fare un test del DNA. Tutto questo farà sì cheinizi a temere di perdere sua figlia. Nel frattempo, Lea darà una notizia sconvolgente a Jacopo mentre Vincenzo sospetterà che sia stata Maurizia a mandare Anna in coma.2, quinta puntata:teme di perdere sua figlia La quinta puntata di! 2 vedrà Sole tornare a casa dopo essersi momentaneamente trasferita da Agata in seguita alla scoperta che il suo vero padre è Vincenzo. La ragazza, tuttavia, vorrà essere certa che sia davvero ...

