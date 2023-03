Buon compleanno a… Zito Luvumbo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Gli auguri didi oggi a, attaccante di proprietà del Cagliari in Serie B. I dettagli Oggicompie 21 anni. Due settimane fa, una persona che di calcio ne capisce ne ha tratteggiato questo profilo: «E’ giovane e ha tutto per apprendere ed esplodere. Deve capire che non sempre deve dribblare e giocare contro il mondo, non deve cadere al primo colpo, ora gli arbitri lasciano correre. Deve cadere meno e giocare con la squadra migliorando il tiro in porta». A pronunciare queste parole è stato Claudio Ranieri. Come dire: il ragazzo è come si fosse trovato appiccicato addosso un certificato di garanzia. Che peraltro il nuovo mister del Cagliari, che di talenti giovani ne ha svezzati un bel po’ nella sua pluridecennale carriera, continua a stimolare. Del resto, una ...