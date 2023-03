Btp Italia | raccolti quasi 10 miliardi

(Di giovedì 9 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato pari a 9.916,862 milioni di euro il valore corrispondente di BTPacquistati da piccoli risparmiatori (retail) e investitori istituzionali durante il periodo di collocamento del titolo indicizzato all'inflazione (Indice FOI, al netto dei tabacchi), iniziato lo scorso 6 marzo 2023 e concluso oggi, 9 marzo, alle ore 12.00.Il nuovo titolo, con scadenza a 5 anni – data godimento al 14 marzo 2023 e data scadenza al 14 marzo 2028 – e un tasso cedolare (reale) annuo definitivo pari al 2,00%, sarà pagato in due cedole semestrali mentre il regolamento dell'operazione avverrà lo stesso giorno del godimento del titolo. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato pari a 9.916,862 milioni di euro il valore corrispondente di BTP Italia acquistati da piccoli risparmiatori ...