Btp Italia al 2%: colpo di genio o tentativo di nascondere problemi ben più seri? (Di giovedì 9 marzo 2023) Non lo nego, avrei voluto esserci anch’io tra i 327mila risparmiatori che hanno comprato dal computer di casa o dell’ufficio una quota della collocazione dei Btp Italia che si è chiusa l’8 marzo. Purtroppo, perché sono un ritardatario e per problemi informatici, non ce l’ho fatta. Così ho perso l’occasione di acquistare un prodotto finanziario che oggi, come da specchietto illustrativo della banca che ho consultato, rende complessivamente più dell’8% annuo a causa dell’aggancio all’inflazione. Rendimenti così generosi non esistono nei paesi normali. Tanto per fare un esempio, i titoli di stato del debito pubblico Usa a cinque anni rendono appena la metà, il 4,2%. Si tratta, in realtà, di un rendimento negativo perché l’inflazione americana è ancora elevata, attorno all’8%. Per fare un altro esempio di un paese più simile a noi, la Spagna, i titoli del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Non lo nego, avrei voluto esserci anch’io tra i 327mila risparmiatori che hanno comprato dal computer di casa o dell’ufficio una quota della collocazione dei Btpche si è chiusa l’8 marzo. Purtroppo, perché sono un ritardatario e perinformatici, non ce l’ho fatta. Così ho perso l’occasione di acquistare un prodotto finanziario che oggi, come da specchietto illustrativo della banca che ho consultato, rende complessivamente più dell’8% annuo a causa dell’aggancio all’inflazione. Rendimenti così generosi non esistono nei paesi normali. Tanto per fare un esempio, i titoli di stato del debito pubblico Usa a cinque anni rendono appena la metà, il 4,2%. Si tratta, in realtà, di un rendimento negativo perché l’inflazione americana è ancora elevata, attorno all’8%. Per fare un altro esempio di un paese più simile a noi, la Spagna, i titoli del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #9marzo: il #BTp Italia vola a 8,6 miliardi. #Superbonus e ville… - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @gualtiero_lugli: ??Mercati in attesa de… - PietroTicali : Dove migliaia di italiani hanno sottoscritto il BTP ITALIA. poveri allocchi! - ilfattoblog : Btp Italia al 2%: colpo di genio o tentativo di nascondere problemi ben più seri? - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Al governo, per prendere in prestito uno slogan pubblicitario, piace giocare facile in materia di finanziamento del debit… -