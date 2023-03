Bryan Danielson: “Ora per me è tempo di andare a casa” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cruento Iron Man Match di AEW Revolution ha stimolato una profonda riflessione in Danielson, che ora si chiede se sia giusto continuare. Durante Dynamite è andato in onda un video in cui il leader dello “Yes Movement”, ancora grondante di sangue, ha dichiarato: “Ho sempre creduto di fare questo per i miei figli. Quando sono stato costretto al ritiro, ho insegnato loro che se amano qualcosa devono lottare per averla. Stasera ho realizzato che MJF ha ragione…La mia carriera è stata sempre incentrata sulle mie gambe, sui miei polmoni e sul mio cuore, e non mi sono mai arreso. Ed ho sempre pensato questo: cioè lottare, lottare e lottare”. Passo indietro Poi Danielson ha continuato: “Quando mi sono ripreso dallo stato di incoscienza, mi sono ritrovato intrappolato nella ‘LeBell Lock’, e il mio primo istinto è stato di lottare. Ma mentre lo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 marzo 2023) Il cruento Iron Man Match di AEW Revolution ha stimolato una profonda riflessione in, che ora si chiede se sia giusto continuare. Durante Dynamite è andato in onda un video in cui il leader dello “Yes Movement”, ancora grondante di sangue, ha dichiarato: “Ho sempre creduto di fare questo per i miei figli. Quando sono stato costretto al ritiro, ho insegnato loro che se amano qualcosa devono lottare per averla. Stasera ho realizzato che MJF ha ragione…La mia carriera è stata sempre incentrata sulle mie gambe, sui miei polmoni e sul mio cuore, e non mi sono mai arreso. Ed ho sempre pensato questo: cioè lottare, lottare e lottare”. Passo indietro Poiha continuato: “Quando mi sono ripreso dallo stato di incoscienza, mi sono ritrovato intrappolato nella ‘LeBell Lock’, e il mio primo istinto è stato di lottare. Ma mentre lo ...

I risultati di AEW Revolution 2023, MJF supera Bryan Danielson Consegnata agli archivi l'edizione di quest'anno di Revolution, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling . Nel match di punta della serata MJF e Bryan Danielson si sono dati battaglia per oltre 60 minuti molto intensi, ma le sorprese non sono mancate nel corso dello show. Ecco i risultati completi di AEW Revolution. AEW Revolution 2023: come vederlo in TV, streaming e match card Tra gli incontri di punta figura un Iron Man Match da ben 60 minuti che vedrà contrapposti il campione in carica MJF e l'American Dragon Bryan Danielson. Ecco la card completa dell'evento.