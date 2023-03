(Di giovedì 9 marzo 2023) Ada. Il decano deidel pallone85e bacchetta – con affetto – i suoi colleghi più giovani: “Quando fanno telecronache dovrebbero parlare meno, c’è una ridondanza lessicale che potrebbe anche apparire eccessiva. Ogni tanto mi addormento anche durante le partite”, confessaa ‘Un Giorno da Pecora’ su Radio1 Rai. Idi oggi? “Sono tutti bravi, non è serio fare dei confronti perché questo lavoro è ben diverso da quello dei miei tempi”, dice il celebre telecronista Rai, che ricorda: “Il Mondiale che mi è rimasto più nel cuore è Italia ’90“. Tornando al presente,aggiunge: “Oggi isi illustrano di più quando sono in studio, dove sono tutti ...

Bruno Pizzul compie 85 anni e dà una lezione ai telecronisti moderni Il Fatto Quotidiano

Venerdì 10 marzo, alle 20.45, presso il teatro parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria. Durante la serata il giornalista Alberto Galimberti presenta il suo libro sul campione Alex Del Piero ...Le parole di Bruno Pizzul, che oggi compie 85 anni: «I telecronisti di oggi quando fanno telecronache dovrebbero parlare meno» ...