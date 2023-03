Bruno Frattasi nuovo direttore dell’agenzia per la cybersicurezza, chi è il prefetto voluto dal governo contro gli hacker (Di giovedì 9 marzo 2023) È il prefetto di Roma Bruno Frattasi il nuovo direttore dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale, dopo le dimissioni lo scorso 6 marzo di Roberto Baldoni. Nominato dal governo Draghi nell’agosto 2021, quando era stata istituita l’agenzia per la sicurezza informatica. La nomina di Frattasi arriva con una sostituzione rapida dal Cdm di oggi, 9 marzo, che il governo ha svolto a Cutro, nel Crotonese, dopo il naufragio di migranti in cui sono morte almeno 72 persone. Fratassi è stato capo di gabinetto dell’ex ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sia durante il governo Conte II che quello Draghi. Alla guida della prefettura di Roma era arrivato il 31 ottobre scorso, dopo la nomina di Matteo ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) È ildi Romailper lanazionale, dopo le dimissioni lo scorso 6 marzo di Roberto Baldoni. Nominato dalDraghi nell’agosto 2021, quando era stata istituita l’agenzia per la sicurezza informatica. La nomina diarriva con una sostituzione rapida dal Cdm di oggi, 9 marzo, che ilha svolto a Cutro, nel Crotonese, dopo il naufragio di migranti in cui sono morte almeno 72 persone. Fratassi è stato capo di gabinetto dell’ex ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sia durante ilConte II che quello Draghi. Alla guida della prefettura di Roma era arrivato il 31 ottobre scorso, dopo la nomina di Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Dopo le dimissioni di Roberto Baldoni, il nuovo capo della #cybersecurity nominato dal Governo Meloni è l'ex Prefetto di Roma… - RadioKiboy93 : RT @ultimora_pol: Il prefetto Bruno #Frattasi è il nuovo capo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Subentra a Roberto #B… - Giornaleditalia : Chi è Bruno Frattasi, nuovo direttore dell'Agenzia di cybersicurezza dopo dimissioni Baldoni - DBenedectus : Bruno Frattasi, 67 anni, prenderà il posto di Roberto Baldoni, che si era dimesso lunedì scorso. Nato a Napoli, ha… - giuliomagnifico : Bruno Frattasi, chi è il nuovo direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. via /r/italy -