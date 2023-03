Bruno Frattasi è il nuovo direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Bruno Frattasi è il nuovo direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). La nomina è arrivata oggi, a quattro giorni dalle dimissioni di Roberto Baldoni arrivate lunedì, durante il consiglio dei ministri che si è riunito a Cutro. Frattasi, 67 anni, è nato a Napoli. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico Il”. Entrato in amministrazione nel 1981, è stato nominato prefetto nel 2005. Numerosi gli incarichi ricoperti, come quello di prefetto di Latina, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, capo dell’Ufficio legislativo e capo di gabinetto del ministro dell’Interno. A novembre scorso è diventato prefetto di Roma. Ora il nuovo incarico, che segna l’inizio del ‘dopo Baldoni’, al vertice ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) Bruno Frattasi è ilper la(Acn). La nomina è arrivata oggi, a quattro giorni dalle dimissioni di Roberto Baldoni arrivate lunedì, durante il consiglio dei ministri che si è riunito a Cutro. Frattasi, 67 anni, è nato a Napoli. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico Il”. Entrato in amministrazione nel 1981, è stato nominato prefetto nel 2005. Numerosi gli incarichi ricoperti, come quello di prefetto di Latina, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, capo dell’Ufficio legislativo e capo di gabinetto del ministro dell’Interno. A novembre scorso è diventato prefetto di Roma. Ora ilincarico, che segna l’inizio del ‘dopo Baldoni’, al vertice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bruno Frattasi è il nuovo direttore dell'Agenzia Cyber [di Arcangelo Rociola] - thewatcherpost : Un prefetto per la sicurezza #digitale: Bruno #Frattasi nuovo direttore dell'Agenzia per la #cybersicurezza naziona… - StartMagNews : L’attuale prefetto di Roma, Bruno #Frattasi, è il nuovo direttore dell’Agenzia per la #cybersicurezza nazionale al… - ultimora_pol : Il prefetto Bruno #Frattasi è il nuovo capo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Subentra a Robe… - cybersecitalia : È il prefetto #BrunoFrattasi il nuovo direttore generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale @csirt_it. Il… -

Il prefetto Frattasi all'Agenzia cybersecurity nazionale: una scelta politica La premier stessa, Meloni, l'ha fortemente voluto e ora a tempo record c'è un nuovo direttore dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale: Bruno Frattasi , prefetto di Roma. A circa 72 ore dalle dimissioni di Roberto Baldoni. Indice degli argomenti Frattasi, una scelta ... Soldi, cloud e dati: cosa c'è il ballo con l'Agenzia nazionale per la cybersecurity Al timone arriva Bruno Frattasi, ex prefetto di ... nominato dal Consiglio dei ministri che si è ... che fine hanno fatto Spetterà al nuovo numero uno ... Bruno Frattasi è il nuovo direttore dell'Agenzia Cyber Il prefetto Bruno Frattasi è il nuovo capo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Frattasi subentra a Roberto Baldoni, che lunedì ha rassegnato le proprie dimissioni dopo aver ricoperto per due ... La premier stessa, Meloni, l'ha fortemente voluto e ora a tempo record c'undirettore dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale:, prefetto di Roma. A circa 72 ore dalle dimissioni di Roberto Baldoni. Indice degli argomenti, una scelta ...Al timone arriva, ex prefetto di ... nominato dal Consiglio dei ministri che si... che fine hanno fatto Spetterà alnumero uno ...Il prefettoilcapo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.subentra a Roberto Baldoni, che lunedì ha rassegnato le proprie dimissioni dopo aver ricoperto per due ...