Bruce Willis | la moglie prega i fotografi di non dare la caccia al marito

Smettere di dare la caccia al maritoche di recente ha ricevuto una diagnosi di un raro tipo di demenza. È quanto ha chiesto a paparazzi e fotografi la super modella Emma Heming, legata alla star di 'Die Hard' dal 2009, in ...

Bruce Willis, l’appello della moglie Emma Heming ai paparazzi: «State lontano. Non urlategli contro» Vanity Fair Italia

Bruce Willis sta sempre peggio, sta male, sua moglie è provata, lo è tutta la sua famiglia. Emma Heming chiede aiuto, prima cerca consigli sui social, chiede ai follower che hanno avuto esperienze con ...Emma Heming ha chiesto di rispettare la condizione difficile dell'attore a cui è stata diagnosticata una grave forma di demenza ...