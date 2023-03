Bruce Willis, Demi Moore a casa dell'attore? La moglie: "Stupidaggine" (Di giovedì 9 marzo 2023) Si torna a parlare di Bruce Willis, questa volta per smentire la notizia circolata in queste ultime ore, secondo cui Demi Moore, visto il peggiorare dello stato di salute dell'attore, si sarebbe trasferita nella casa dove Willis vive con la nuova moglie Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Si torna a parlare di, questa volta per smentire la notizia circolata in queste ultime ore, secondo cui, visto il peggiorareo stato di salute, si sarebbe trasferita nelladovevive con la nuova

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Bruce Willis, il messaggio della moglie ai media: 'Non dategli la caccia'. Emma Heming dopo la pubblicazione di fot… - franzoni_sara : @manfatti99 Vero. Però c’è da dire che la nuova moglie di bruce willis è molto amica di Demi Moore e tutto viene me… - ilmessaggeroit : Bruce Willis, la moglie frena il gossip: «Demi Moore a casa nostra per curarlo? Mai sentita una cosa più stupida» - Lauzan : @Corriere La moglie ha smentito ieri... notizia non vera. - FilippoCarmigna : Bruce Willis malato: Demi Moore si trasferisce a casa dell'attore e sua moglie -