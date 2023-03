Bronzetti-Pera stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023 (Di giovedì 9 marzo 2023) Lucia Bronzetti sfiderà Bernarda Pera nel primo turno del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Non è un periodo felice per l’azzurra, che è reduce da ben sei sconfitte consecutive e nelle prossime settimane inizia a difendere molti punti che potrebbero mettere a rischio la sua permanenza nella top-100. La sua avversaria nel corso della carriera ha ottenuto i suoi maggiori successi sul rosso, ma è in grado di destreggiarsi bene anche sul veloce outdoor e vista le diffocoltà della nostra giocatrice parte senza dubbio con i favori del pronostico. C’è un precedente risalente al 2021, quando a Portoroz ebbe la meglio Bronzetti dopo una dura battaglia di tre set. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Bronzetti e Pera scenderanno in campo questa ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Luciasfiderà Bernardanel primo turno del Wta 1000 di, in programma dall’8 al 19 marzo. Non è un periodo felice per l’azzurra, che è reduce da ben sei sconfitte consecutive e nelle prossime settimane inizia a difendere molti punti che potrebbero mettere a rischio la sua permanenza nella top-100. La sua avversaria nel corso della carriera ha ottenuto i suoi maggiori successi sul rosso, ma è in grado di destreggiarsi bene anche sul veloce outdoor e vista le diffocoltà della nostra giocatrice parte senza dubbio con i favori del pronostico. C’è un precedente risalente al 2021, quando a Portoroz ebbe la megliodopo una dura battaglia di tre set. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIscenderanno in campo questa ...

