(Di giovedì 9 marzo 2023) Questa volta l’epilogo tragico è fortunatamente solo sfiorato. Eppure, dalla stessa terra che ha denunciato la morte della 21enne pakistana Hina Saleem, uccisa da, zio e due cognati nel 2006, perché “troppo occidentale”. E dalla stessa città –– dove è cresciuta Sana Cheema, uccisa a 24 anni in patria perché, come Saman Abbas, ha detto no alle nozze combinate. Arriva l’ultima, inaccettabile storia di mancata integrazione e di violenza domestica. La vittima è una sedicenne di origini egiziane. Che ha sfidato le ire del44enne semplicementendo endo per unsu Tik Tokindossare ilislamico…dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Brescia, 16enne egiziana canta e balla in un video sui social senza velo: e viene pestata dal padre… - REstaCorporate : Brescia, posta video senza velo su TikTok: 16enne picchiata dal padre - - FonteUfficialeN : Brescia: 16enne egiziana pubblica su TikTok un video senza velo e il padre la picchia selvaggiamente - GiorgioAntonel1 : RT @LaNotiziaTweet: Violenza domestica a Brescia. Adolescente si mostra su TikTok senza velo e finisce in ospedale dopo il pestaggio del pa… - infoitinterno : Brescia, 16enne egiziana picchiata e percossa dal padre: aveva pubblicato su Tik Tokun filmato 'senza velo' -

... a Palazzolo, Comune proprio al confine tra la provincia di Bergamo e quella di. Come ... I due ragazzi di 25 e 20 anni e laa bordo sono stati prontamente soccorsi dall'auto ......storia di abusi e violenze sessuali tra le 4 mura domestiche ha avuto luogo nel 2021 in una provincia di. Un uomo 45enne ha violentato più volte la figlia della compagna, all'epoca. ...La cronaca di quella che poteva trasformarsi in tragedia arriva da, dove unadi origini egiziane è stata aggredita dal genitore 44enne, legato alle tradizioni del suo Paese al punto di ...

Brescia, 16enne egiziana canta e balla in un video sui social senza ... Secolo d'Italia

E' successo verso le 21, in viale Italia. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che si sta occupando dei rilievi ...Ha pubblicato su TikTok un video in cui appariva senza il velo a coprirle la testa, per questo il papà l'ha picchiata facendola finire in ospedale. Accade a Brescia, protagonista ...