... se i suoi sforzi per riportare ilal centro delle questioni globali andranno fino in fondo,... Ad oggi, per ogni presidente sudamericano appoggiare la Russia è una rischiosadi politica ...... ed ora durante Heli - Expo 2023, il giorno prima di presentare il bilancio 2022 (tattica), ...gli ultimi sviluppi contestualmente alla firma dei contratti con Aero Service Representação (),...Dopo la primacon la vendita di due asset in Argentina per 102 milioni di dollari, è arrivato ... focalizzata nei sei Paesi 'core'': Italia , Spagna , Stati Uniti ,, Cile e Colombia e di ...

Brasile, la mossa dell’agente di Ancelotti potrebbe aprire scenari futuri ItaSportPress

Di recente è arrivata la news nel mondo crypto: la Banca Centrale brasiliana ha lanciato un test pilota del Digital Real sulla rete Stellar.Nuovi guai per Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile emigrato negli Usa dopo la vittoria alle ultime presidenziali di Lula. L’ex guida carioca è infatti finito al centro di uno scandalo che ha por ...