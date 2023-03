(Di giovedì 9 marzo 2023) Massimo, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del possibile incrocio delle italiane aidi finale diRISCHIO – Queste le parole di Massimo: «Sfida fra squadre italiane aidi? È un rischio sicuramente però potrebbe aver anche ragione Pioli, perché è ottimista er spera che ci possa essere un en plein delle italiane e vederle tutte quante in semifinale. Poi vorrebbe dire averne una sicuramente in finale. Ma se fai il ragionamento tecnico, è logico che viene fuori un discorso diverso. Se becchi il Real Madrid, il Bayern Monaco o il Manchester City fai fatica. Poi magari becchi l’Inter ed esci lo stesso! Vedi gli ultimi derby in cui i nerazzurri sono stati nettamente superiori. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Brambati: «Milan ai quarti di Champions League? Se becca l'Inter...» - - zazoomblog : Milan Brambati: “De Ketelaere potrebbe crescere da un’altra parte” - #Milan #Brambati: #Ketelaere #potrebbe… - sportli26181512 : TMW Radio - Brambati: 'Mi auguro che si riprenda il Milan. Dire che erano usciti dalla crisi era azzardato': Ha par… - MilanNewsit : TMW Radio - Brambati: 'Mi auguro che si riprenda il Milan. Dire che erano usciti dalla crisi era azzardato' - Milannews24_com : #Brambati: «Il #Milan non era uscito dalla crisi, col #Tottenham…» -

Lo assicurache, parlando a Tmw radio, dice Sulle chances di Inter ein Champions poi dice Infine sul futuro di Allegri : pernon è legato al risultato di stasera...sul Napoli Tre vittorie delle italiane in Champions: cosa significano "Il Napoli non è qualificato ma ha messo una bella pietra sulla qualificazione, Inter evincono, hanno un ...Tiene ancora banco la Supercoppa italiana vinta dall' Inter su unsempre più in crisi. L'ex calciatore e procuratore Massimoha commentato sulle pagine di Tuttomercatoweb in particolare la prestazione nerazzurra e l'operato di Inzaghi:

Milan, Brambati: “De Ketelaere potrebbe crescere da un’altra parte” Pianeta Milan

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il Milan non ha ancora superato il periodo di crisi vissuto a gennaio, ma mercoledì sera ha l’opportunità per mostrare il suo valore ...