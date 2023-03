Bossi-Fini, anche per Gianfranco Fini la legge va cambiata. Intanto nel Governo si scontrano due linee sull’immigrazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Gianfranco Fini, padre della legge Bossi-Fini che regola l’accoglienza degli stranieri in Italia, prende voce nel dibattito sull’immigrazione. In un’intervista l’ex ministro degli Esteri ha infatti affermato la necessità di superare la legge da lui stesso voluta nel lontano 2002. In attesa del Consiglio dei Ministri di Cutro di oggi non mancano Intanto le frizioni ... <strong></strong> TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023), padre dellache regola l’accoglienza degli stranieri in Italia, prende voce nel dibattito. In un’intervista l’ex ministro degli Esteri ha infatti affermato la necessità di superare lada lui stesso voluta nel lontano 2002. In attesa del Consiglio dei Ministri di Cutro di oggi non mancanole frizioni ... TAG24.

