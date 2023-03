Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BJLiguria : Borsa: Milano la peggiore tra le piazze principali europee - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo con Buzzi e risparmio gestito: Buon passo Prysmian con risultati record, bene Amplifon -

Seduta in calo per ladi( - 0,72% a 27.710 punti), al pari delle altre Piazze europee con lo sguardo rivolto soprattutto a domani e al mercato del lavoro Usa. Sotto la lente restano sempre le banche centrali, ...il Ftse All Share ha perso lo 0,72%, perfettamente in linea con il segmento principale. Tra i titoli giornata negativa per alcuni titoli del comparto utility come Acea ( - 5,73%) che ieri ha ...Indirisulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,97 miliardi di euro, dai 1,92 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi ...

Borsa: Milano chiude in flessione dello 0,72% - Economia Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Domani nuovo banco di prova per la Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 mar - Le richieste di sussidi di disoccupazione piu' alte delle attese negli Stati Uniti hanno allentato le tensioni ...