Borsa: Europa chiude in calo, Parigi - 0,12% (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Borse europee chiudono in calo. Parigi lascia lo 0,12% con il Cac 40 a 7.315 punti. Francoforte è piatta con il Dax a +0,01% a 15.633 punti. Londra registra un - 0,63% con il Ftse 100 a 7.879 punti. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Borse europee chiudono inlascia lo 0,12% con il Cac 40 a 7.315 punti. Francoforte è piatta con il Dax a +0,01% a 15.633 punti. Londra registra un - 0,63% con il Ftse 100 a 7.879 punti.

