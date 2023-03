Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Borrell: 'Russia usa la fame come arma da guerra' - News24_it : Borrell: 'Russia usa la fame come arma da guerra' - KiddoBea70 : RT @MarceVann: Josep #Borrell: 'L'attacco russo contro la centrale nucleare di #Zaporizhzhia mostra ancora una volta che la #Russia stia ce… - chil_q : RT @LadyAfro17: #VelenoQB ???????? JOSEP BORRELL HA INFORMATO CHE I MINISTRI DELLE DIFESE EUROPEE VOGLIONO TRASFERIRE TUTTE LE SCORTE DI MUNIZ… - Renzoseccia : RT @ultimenotizie: 'L'attacco alla centrale nucleare di #Zaporizhzhia è una grave violazione della sicurezza nucleare causata dalla #Russia… -

Ma le responsabilità per la fame in Africa, secondo quanto dichiarato da Borell, sono della: "Non siamo noi quelli che stanno bloccando l'esportazione di grano e cereali" ha detto Borell in ...... ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera Josep. La legge, che era stata ... Secondo le opposizioni sarebbe stato un modo per controllare media e ong, come avvenuto incon un'...La legge era simile a quella in vigore dal 2012 in, utilizzata per mettere a tacere tutte le ... Una legge criticata dall'Ue L'alto rappresentante dell'UE Josepaveva affermato che l'...

Borrell: 'Russia usa la fame come arma da guerra' - Europa Agenzia ANSA

(ANSA) - STOCCOLMA, 09 MAR - Al termine dell'incontro informale sullo sviluppo economico tra i ministri europei, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Jos ...La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Cinque morti a Leopoli, un ...