Borrell | attacco centrale Zaporizhzhia | Russia cerca distruzione completa delle infrastrutture civili in Ucraina

. "C'e' stato unrusso contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia e, per quanto ne sappiamo, il 40% della ...dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josepin ...15.37: Mosca mette in pericolo Europa "Nelle ultime ore il rischio incidente è aumentato molto a seguito all'alla centrale nucleare di Zaporizhzhia che è stata disconnessa dalla rete ...Tra questi c'è stato un nuovoa Zaporizhzhia, che è stata scollegata dalla rete elettrica ... Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josepal termine del Consiglio ...

Borrell, attacco centrale Zaporizhzhia:"Russia cerca distruzione ... Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Cinque morti a Leopoli, un ...