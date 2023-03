Borg, il drink alcolico fai da te su TikTok manda in ospedale 28 studenti: cosa rischia chi lo beve – I video (Di giovedì 9 marzo 2023) Si chiama «Borg» ed è una miscela di alcol, aromi e integratori di elettroliti che si sta diffondendo su TikTok come drink fatto in casa. Sulla piattaforma sono diversi i video di ragazzi che spiegano come realizzare il cocktail anche definito il «drink del blackout», lo stesso che alcuni giorni fa ha fatto arrivare 28 ambulanze per altrettanti studenti dell’Università del Massachusetts. I ragazzi erano stati visti trasportare fusti di plastica pieni degli ingredienti che i vari tutorial online indicano come quelli indispensabili per creare il drink. Sono stati tutti ricoverati per intossicazione da alcol, per quanto nessuno ha rischiato la vita. I funzionari dell’università del Massachusetts, spiega l’agenzia Ap, hanno spiegato come sia la prima ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 marzo 2023) Si chiama «» ed è una miscela di alcol, aromi e integratori di elettroliti che si sta diffondendo sucomefatto in casa. Sulla piattaforma sono diversi idi ragazzi che spiegano come realizzare il cocktail anche definito il «del blackout», lo stesso che alcuni giorni fa ha fatto arrivare 28 ambulanze per altrettantidell’Università del Massachusetts. I ragazzi erano stati visti trasportare fusti di plastica pieni degli ingredienti che i vari tutorial online indicano come quelli indispensabili per creare il. Sono stati tutti ricoverati per intossicazione da alcol, per quanto nessuno hato la vita. I funzionari dell’università del Massachusetts, spiega l’agenzia Ap, hanno spiegato come sia la prima ...

