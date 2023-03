Boom di richieste per il liceo sportivo | ma le sezioni in provincia sono soltanto tre

(Di giovedì 9 marzo 2023) Scuole superiori. I dati delle iscrizioni mostrano che questo indirizzo dello scientifico è stato indicato da 135 ragazzi. I posti non saranno sufficienti. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo in edicola venerdì 10 marzo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : I dati delle iscrizioni mostrano che questo indirizzo dello scientifico è stato indicato da 135 ragazzi. I posti no… - MallardGio : Boom di richieste sadomaso - SpianetPianeta : @DiegoFusaro Quest’anno rischiamo di avere un boom di richieste di iscrizioni a Filosofia…In tanti hanno capito, ve… - infoitcultura : 8 marzo, centri antiviolenza Emma: boom richieste aiuto donne over 65 - webecodibergamo : Le domande totali passate dalle 8.695 di ottobre alle 10.299 di febbraio. Manzoni: «Bisogno crescente». Maffeis: «S… -

...aspettative del mercato di 195.000 e considerando che si tratta della prima volta che le... piuttosto che con ildi attività rilevato dai dati di gennaio", commentano gli analisti di ...del Btp Italia, anche nell'ultimo giorno di collocamento. Il tasso cedolare (reale) annuo ... Ulteriori informazioni possono esserescrivendo a: btpitalia@mef.gov.itNews correlate Èin Italia dei pagamenti digitali (400 miliardi) L'analisi... I dati sui ... Mondo polizze: aumentano leper l'assicurazione casa online È un biennio estremamente ...

Boom di richieste per il liceo sportivo, ma le sezioni in provincia ... L'Eco di Bergamo

Per l’anno scolastico in corso si erano fatti avanti in 110, con le nuove iscrizioni si sale addirittura a 135. Sono numerosi, osservando i dati raccolti dal Servizio Istruzione della Provincia, i rag ...E' partita oggi, giovedì 9 marzo, la seconda fase del collocamento del BTP Italia riservata agli investitori istituzionali. Il codice ISIN è..