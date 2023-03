Bonus termoregolatore | arrivano tanti soldi per le famiglie con l’aiuto rivoluzionario | Come funziona

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 9 marzo 2023) Finalmente una buona notizia per gli italiani: arriva il, e con luiper leIn Italia, l’attenzione ai consumi energetici è aumentata notevolmente negli ultimi anni a causa della crisi dell’energia che ha colpito il Paese a seguito del conflitto in Ucraina. Arriva finalmente il(Credits foto: Ansa) – IlovetradingPer fronteggiare questo problema, lo Stato ha introdotto diversi incentivi per promuovere l’efficienza energetica e ridurre i consumi. Uno di questi incentivi è ilche consente di ottenere un rimborso per l’acquisto e l’installazione di un dispositivo specifico. Taleè stato erogato a numerose...