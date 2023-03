Bonus casa: villette, proroghe, spese da cedere. Le modifiche in arrivo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il lavoro sugli emendamenti alla legge di conversione del decreto cessioni (il?Dl 11/2023) in commissione Finanze alla Camera entra nel vivo: ecco i cambiamenti allo studio Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 9 marzo 2023) Il lavoro sugli emendamenti alla legge di conversione del decreto cessioni (il?Dl 11/2023) in commissione Finanze alla Camera entra nel vivo: ecco i cambiamenti allo studio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroBarbati2 : @flaminiasabate1 @AngeloBonelli1 Ma il buon Bonelli potrebbe firmare una carta, dove in carenza di gas o elettricit… - CasaideaStudio : Bonus casa 2023: le ultime novità per le cessioni di infissi e caldaie Recentemente, la Commissione Finanze alla C… - luciac0125 : devo assolutamente ristrutturare casa con il nuovo bonus edilizio per ogni pezzo di cartongesso uno in omaggio - capitano_ri : Macché immigrazione ! Questa è una invasione a tutti gli effetti. Adesso dateci il porto d'armi e fate un bonus a… - VendutoCorrotto : RT @GiampaoloFagot1: Il deposito entro I termini di legge (25/11/2022) della C.I.L.A.S. #Superbonus da diritto al credito di imposta dal va… -