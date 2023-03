Bonus affitto giovani 2023: a chi spetta, requisiti e come richiederlo (Di giovedì 9 marzo 2023) . Potrebbe essere un grande aiuto per quei tanti giovani, che per motivi di studio e lavoro, sono costretti a trasferirsi in un’altra città e chiedere il cambio di residenza. Secondo i parametri dell’aiuto statale, tale agevolazione sarà valida solo per le abitazioni singole o gli appartamenti. Vedendo le stime di risparmio, la persona interessata otterrà fino al 20% di detrazione dalle spese di affitto per i primi 4 anni di validità di contratto, con importi massimi fino a 2 mila euro all’anno. Il Bonus affitto giovani: come funziona? Chiamato anche “Bonus affitto”, è stato inserito all’interno dell’odierna Legge di Bilancio. Il legislatore avrebbe pensato a un aiuto verso quei ragazzi che, con un reddito basso, devono far fronte al pagamento mensile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) . Potrebbe essere un grande aiuto per quei tanti, che per motivi di studio e lavoro, sono costretti a trasferirsi in un’altra città e chiedere il cambio di residenza. Secondo i parametri dell’aiuto statale, tale agevolazione sarà valida solo per le abitazioni singole o gli appartamenti. Vedendo le stime di risparmio, la persona interessata otterrà fino al 20% di detrazione dalle spese diper i primi 4 anni di validità di contratto, con importi massimi fino a 2 mila euro all’anno. Ilfunziona? Chiamato anche “”, è stato inserito all’interno dell’odierna Legge di Bilancio. Il legislatore avrebbe pensato a un aiuto verso quei ragazzi che, con un reddito basso, devono far fronte al pagamento mensile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Bonus affitto giovani 2023: a chi spetta, requisiti e come richiederlo - qui_finanza : Bonus affitto giovani fino a 2mila euro, come funziona - FIRSTonlineTwit : Bonus affitto giovani 2023: ecco a chi spetta e come fare domanda all'Agenzia delle Entrate - FIRSTonline -