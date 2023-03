Bonomi, rimodulazione aliquote? Non è questa la strada (Di giovedì 9 marzo 2023) "Noi ci aspettiamo innanzitutto una riforma organica, perché se si parla solo di rimodulazione di alcune aliquote non è questa la strada". Lo afferma Carlo Bonomi, presidente di Confindustria."... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "Noi ci aspettiamo innanzitutto una riforma organica, perché se si parla solo didi alcunenon èla". Lo afferma Carlo, presidente di Confindustria."...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Bonomi, rimodulazione aliquote? Non è questa la strada - Ci aspettiamo un fisco di impresa per la crescita - iconanews : Bonomi, rimodulazione aliquote? Non è questa la strada - News24_it : Bonomi, rimodulazione aliquote? Non è questa la strada - fisco24_info : Bonomi, rimodulazione aliquote? Non è questa la strada: Ci aspettiamo un fisco di impresa per la crescita -

Bonomi, rimodulazione aliquote Non è questa la strada "Noi ci aspettiamo innanzitutto una riforma organica, perché se si parla solo di rimodulazione di alcune aliquote non è questa la strada". Lo afferma Carlo Bonomi, presidente di Confindustria."Aspettiamo di vedere i testi, noi però ci aspettiamo un capovolgimento di quello che è ... Fisco e lavoro, sindacati e Confindustria insieme per tagliare cuneo fiscale Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi , ha già proposto una riduzione strutturale del cuneo ...parte dai 38 miliardi di extra gettito fiscale 2022 indicati nel Def e in parte dalla rimodulazione ... Da riforma catasto a PNRR: tutti in pressing su Draghi Ma cresce sempre di più il pressing dei partiti per una rimodulazione di progetti e obiettivi per ... ancora più a gamba tesa l'intervento del presidente di Confindustria Carlo Bonomi per il quale ... "Noi ci aspettiamo innanzitutto una riforma organica, perché se si parla solo didi alcune aliquote non è questa la strada". Lo afferma Carlo, presidente di Confindustria."Aspettiamo di vedere i testi, noi però ci aspettiamo un capovolgimento di quello che è ...Il presidente di Confindustria, Carlo, ha già proposto una riduzione strutturale del cuneo ...parte dai 38 miliardi di extra gettito fiscale 2022 indicati nel Def e in parte dalla...Ma cresce sempre di più il pressing dei partiti per unadi progetti e obiettivi per ... ancora più a gamba tesa l'intervento del presidente di Confindustria Carloper il quale ... Bonomi, rimodulazione aliquote Non è questa la strada - Ultima Ora Agenzia ANSA Bonomi, rimodulazione aliquote Non è questa la strada "Noi ci aspettiamo innanzitutto una riforma organica, perché se si parla solo di rimodulazione di alcune aliquote non è questa la strada". Lo afferma Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. (ANSA) ... "Noi ci aspettiamo innanzitutto una riforma organica, perché se si parla solo di rimodulazione di alcune aliquote non è questa la strada". Lo afferma Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. (ANSA) ...