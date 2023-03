Bonaccini | ' Con Schlein abbiamo l' interesse a lavorare insieme | tocca a lei decidere'

(Di giovedì 9 marzo 2023) Partito democratico , verso l'unità La presidenza del partito? Possibile, ma c'è ancora da capire come. ", io l'ho detto che avrei dato una mano. Non che io abbia bisogno di ...

Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano, a L'aria che tira, su La 7. "Non basta vincere una primaria. E' stato un successopiù di un milione di elettori. Però noi alle ...Io l'avrei votata ma non sono andato ai seggi perché mia moglie avrebbe votatoe così non sarebbe servito a nulla. Penso sia una persona per bene e intelligente,passione e un notevole ...Lo ha detto Stefanoa L'aria che tira parlando dell'ipotesi che lui possa essere il prossimo presidente del partito. Occorre "evitare un'emorragia silenziosa di chi magari rischia di non ...

L'Aumento dei tesserati al Pd "C'era da auspicare e augurarsi che altri facciano come Elly, che è rientrata nel Pd e la cosa non ha potuto che farci piacere. (ANSA)